IFARHU reitera atención disponible para saldar créditos educativos morosos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que la moratoria para créditos educativos con saldos morosos estará disponible hasta el 30 de diciembre de 2025.

El horario de atención para este trámite es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Esta medida está dirigida a prestatarios con intereses morosos acumulados y contempla la exoneración del 80 % de dichos intereses, brindando a los deudores una oportunidad única para ponerse al día con sus compromisos financieros.

Modalidad de pago de créditos educativos morosos

Cancelación total del saldo adeudado: consiste en el pago completo del capital, el fondo de reserva y solo el 20 % de los intereses morosos.

Arreglo de pago: bajo esta opción, el prestatario deberá abonar al menos el 25 % de los intereses morosos como parte del compromiso de regularización.

Con esta moratoria, el IFARHU estima una recaudación aproximada de 1.5 millones de dólares, fondos que se destinarán a fortalecer el programa de préstamos educativos y garantizar su continuidad en beneficio de estudiantes a nivel nacional.