IFARHU reitera atención disponible para saldar créditos educativos morosos

El IFARHU informó que el horario de atención para saldar los créditos educativos morosos es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que la moratoria para créditos educativos con saldos morosos estará disponible hasta el 30 de diciembre de 2025.

El horario de atención para este trámite es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Esta medida está dirigida a prestatarios con intereses morosos acumulados y contempla la exoneración del 80 % de dichos intereses, brindando a los deudores una oportunidad única para ponerse al día con sus compromisos financieros.

Modalidad de pago de créditos educativos morosos

  • Cancelación total del saldo adeudado: consiste en el pago completo del capital, el fondo de reserva y solo el 20 % de los intereses morosos.
  • Arreglo de pago: bajo esta opción, el prestatario deberá abonar al menos el 25 % de los intereses morosos como parte del compromiso de regularización.

Con esta moratoria, el IFARHU estima una recaudación aproximada de 1.5 millones de dólares, fondos que se destinarán a fortalecer el programa de préstamos educativos y garantizar su continuidad en beneficio de estudiantes a nivel nacional.

