Tres personas detenidas por extracción ilegal de minerales en Río Indio

Tres personas fueron detectadas por guardaparques y la policía ambiental mientras extraían minerales de manera ilegal en el sector de Río Indio, Quebrada La Chiriquí.
Tres personas fueron detectadas por guardaparques y la policía ambiental extrayendo minerales de manera ilegal en el sector de Río Indio, Quebrada La Chiriquí.@MiAmbientePma indica que las herramientas utilizadas fueron decomisadas y el caso será puesto a disposición de la… pic.twitter.com/jc4jm08rcz— Telemetro Reporta (@TReporta) September 14, 2025