Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2025

Tres personas detenidas por extracción ilegal de minerales en Río Indio

Tres personas fueron detectadas por guardaparques y la policía ambiental mientras extraían minerales de manera ilegal.

Ana Canto
Tres personas fueron detectadas por guardaparques y la policía ambiental mientras extraían minerales de manera ilegal en el sector de Río Indio, Quebrada La Chiriquí.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que las herramientas utilizadas fueron decomisadas y que el caso será puesto a disposición de la fiscalía ambiental para el debido proceso.

