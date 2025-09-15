Día Internacional de la Democracia: Parlatino pide más diálogo e integración

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño ( Parlatino ) conmemoró este 15 de septiembre el Día Internacional de la Democracia, reuniendo a pensadores, académicos, parlamentarios y diplomáticos en un espacio de reflexión sobre los retos actuales de los sistemas democráticos.

En un mensaje en video, el presidente del Parlatino, diputado Rolando González Patricio, resaltó la importancia de que estas discusiones tengan lugar en la sede del organismo, creado hace más de 60 años con el objetivo de defender la democracia y promover la integración regional.

González Patricio subrayó que el Parlatino impulsa una agenda amplia que aborda las múltiples dimensiones de la democracia, e hizo un llamado a fortalecer la defensa de este sistema en las relaciones internacionales.

Parlatino conmemoró el Día Internacional de la Democracia con académicos

“Los grandes retos de nuestros tiempos nos obligan a establecer relaciones más democráticas, de diálogo, más pacíficas y multilaterales, para la construcción de un mundo más justo, sostenible y resiliente”, afirmó el diputado, quien además instó a que futuras conmemoraciones se centren en la democratización de las relaciones entre los países.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, enfatizó que la defensa de la democracia “no puede esperar a la próxima crisis porque debe ser nuestro trabajo cotidiano”.

"Como única institución de la Unión Europea elegida directamente, damos voz a los ciudadanos y aprobamos leyes para proteger la libertad de prensa, la integridad electoral y el Estado de Derecho", añadió Metzola.

Presidente del Parlatino, resalta importancia de la democracia

El panel central, denominado “La Democracia ante los retos actuales”, contó con la participación de la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz; el presidente del Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), Andrés Wong; la exdiputada y exprocuradora de Panamá, Ana Matilde Gómez; el politólogo y vicepresidente de CIDEM, Ricardo Noriega; y la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga De Obaldía.

Entre los temas analizados estuvieron las perspectivas políticas e institucionales de la democracia, la gobernanza democrática, los aportes desde la academia y la visión de la sociedad civil en la construcción de sistemas más inclusivos.