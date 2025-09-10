PARLATINO y Cruz Roja lanzan alianzas climáticas rumbo a la COP30 en Brasil

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño ( PARLATINO ) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) lanzaron en Panamá dos iniciativas de acción climática y resiliencia comunitaria: la Alianza Parlamentaria por la Acción Climática y la Transición Justa (APACTJ) y la Alianza por la Amazonía. Ambas buscan fortalecer la adaptación al cambio climático, la reducción de riesgos de desastres y la protección de comunidades vulnerables.

El anuncio se realizó en el evento “Uniendo esfuerzos hacia la COP30”, celebrado en la sede del PARLATINO, con la participación de representantes diplomáticos, organismos internacionales y la agencia de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP).

Alianza Parlamentaria por la Acción Climática en el PARLATINO

image

El presidente del PARLATINO, Rolando González Patricio, explicó que la APACTJ es una plataforma integrada por legisladores de América Latina, el Caribe y otras regiones, orientada a impulsar políticas más efectivas para garantizar una transición justa hacia un modelo sostenible.

Por su parte, la directora regional para América de la IFRC, Loyce Pace, destacó que la Alianza por la Amazonía combina ciencia, conocimiento ancestral y experiencia humanitaria para proteger comunidades amazónicas y ecosistemas frente a desastres climáticos cada vez más intensos y recurrentes.

En el encuentro, el consejero de la Embajada de Brasil en Panamá, Gustavo da Veiga Guimarães, subrayó que la COP30 en Belém do Pará será un hito para la inclusión, la financiación climática, la reducción de emisiones, la transición energética, la conservación de ecosistemas clave y la justicia climática en poblaciones vulnerables.