Pedasí Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 13:33

MINSA recolecta más de 200 bolsas de basura en jornada de limpieza en playa El Rincón

Funcionarios del MINSA realizaron una jornada de limpieza en la playa El Rincón, logrando recolectar más de 200 bolsas de basura.

MINSA recolecta más de 200 bolsas de basura

MINSA recolecta más de 200 bolsas de basura

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) llevó a cabo una jornada de limpieza en la playa El Rincón, en Pedasí, donde funcionarios de la institución lograron recolectar más de 200 bolsas de basura.

La actividad forma parte de las acciones de promoción de la salud y el cuidado ambiental que impulsa el ministerio, con el objetivo de proteger los ecosistemas marinos y garantizar entornos más saludables para la población.

MINSA recolecta más de 200 bolsas de basura en jornada de limpieza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1967655809397186688&partner=&hide_thread=false

El MINSA destacó que este tipo de iniciativas no solo busca mejorar la calidad de vida en las comunidades costeras, sino también generar conciencia ciudadana sobre la importancia de reducir la contaminación y preservar los recursos naturales.

La institución reiteró su compromiso de continuar desarrollando jornadas similares en diferentes puntos del país para fortalecer la educación ambiental y la prevención de enfermedades vinculadas a la contaminación.

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa y USMA realizan encuentro juvenil por la prevención del suicidio en Panamá

MINSA informa sobre incidente en el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza

MINSA refuerza lucha contra medicamentos falsificados y subestándar en Panamá

Recomendadas

Más Noticias