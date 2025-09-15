MINSA recolecta más de 200 bolsas de basura en jornada de limpieza en playa El Rincón

El Ministerio de Salud (MINSA) llevó a cabo una jornada de limpieza en la playa El Rincón, en Pedasí, donde funcionarios de la institución lograron recolectar más de 200 bolsas de basura.

La actividad forma parte de las acciones de promoción de la salud y el cuidado ambiental que impulsa el ministerio, con el objetivo de proteger los ecosistemas marinos y garantizar entornos más saludables para la población.

El MINSA destacó que este tipo de iniciativas no solo busca mejorar la calidad de vida en las comunidades costeras, sino también generar conciencia ciudadana sobre la importancia de reducir la contaminación y preservar los recursos naturales.

La institución reiteró su compromiso de continuar desarrollando jornadas similares en diferentes puntos del país para fortalecer la educación ambiental y la prevención de enfermedades vinculadas a la contaminación.