IFARHU, 2do pago del PASE-U: ¿Quiénes no lo recibirán en la primera ronda?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) será entregado inicialmente al 80% de los estudiantes que mantuvieron clases regulares durante el primer trimestre del año, pese al paro docente registrado meses atrás.

IFARHU - PASE-U - COMPOSISIÓN Telemetro

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que este grupo recibirá el pago una vez que el Ministerio de Educación (Meduca) envíe los listados correspondientes. El primer pago, correspondiente a matrícula, ya fue desembolsado.

En cuanto al 20% restante de estudiantes, aquellos que no asistieron a clases deberán recuperar contenidos para que su asistencia sea reconocida. Tras ello, Meduca remitirá la información al IFARHU para efectuar los pagos pendientes.

Godoy adelantó que el programa experimentará cambios logísticos, con el objetivo de que la totalidad de los beneficiarios cobre vía transferencia bancaria (ACH), reduciendo la entrega de cheques y facilitando el seguimiento de los fondos.