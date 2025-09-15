Hombre ataca con machete a visitantes y residentes en Isla Taboga

En Isla Taboga , un hombre atacó e hirió con un machete a varios visitantes y residentes de la comunidad, según reportaron moradores locales.

Moradores de Isla Taboga denuncian que hombre con machete es reincidente

Los vecinos indicaron que no es la primera vez que ocurren incidentes de este tipo y exigieron a las autoridades tomar acciones inmediatas para garantizar la seguridad de quienes viven y visitan la isla.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones ni sobre el estado de las víctimas, mientras se esperan investigaciones para esclarecer los hechos.