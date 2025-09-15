Rotura en Miraflores deja sin agua a sectores de Panamá Oeste y UTP suspende clases

Rotura en Miraflores deja sin agua a sectores de Panamá Oeste

El Canal de Panamá informó este domingo que, tras finalizar los trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora de Miraflores, se detectó una rotura en la línea de distribución, lo que ha impedido restablecer el suministro de agua potable hacia sectores de Panamá Oeste.

La avería fue identificada en el momento en que se reactivaba el sistema para abastecer al área oeste, afectando a comunidades como Cocolí, Panamá Pacífico y Veracruz.

Rotura en Miraflores impide el restablecimiento de agua potable

Equipos técnicos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se encuentran en el sitio realizando reparaciones de forma continua, con el objetivo de resolver la situación en el menor tiempo posible.

Ante este escenario, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) anunció la suspensión de clases en su sede de Panamá Pacífico (antiguo Howard), debido a la falta del recurso hídrico.

La ACP agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso con la seguridad y confiabilidad de sus operaciones.