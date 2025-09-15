Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 07:47

Preocupación por recortes presupuestarios para 2026 en educación, ciencia y salud

El ministro del MINSA explicó que los recortes en el presupuesto 2026 se basan en gastos de funcionamiento, aunque generan preocupación en proyectos clave.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Surge preocupación ante los recortes presupuestarios en algunas instituciones del Estado para la vigencia 2026, lo que podría retrasar o afectar la ejecución de proyectos, principalmente en los sectores de educación, ciencia y salud.

Recortes presupuestarios para 2026 en áreas clave

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que es necesario “entender el presupuesto y dirigir los dineros a lo que realmente se requiere”, y aseguró que las reducciones se realizan sobre partidas de funcionamiento.

Diversos sectores han manifestado inquietud, advirtiendo que los recortes podrían impactar programas prioritarios y limitar la capacidad de respuesta de las instituciones en áreas sensibles para la población.

