Preocupación por recortes presupuestarios para 2026 en educación, ciencia y salud

Surge preocupación ante los recortes presupuestarios en algunas instituciones del Estado para la vigencia 2026, lo que podría retrasar o afectar la ejecución de proyectos, principalmente en los sectores de educación, ciencia y salud.
Recortes presupuestarios para 2026 en áreas clave
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que es necesario “entender el presupuesto y dirigir los dineros a lo que realmente se requiere”, y aseguró que las reducciones se realizan sobre partidas de funcionamiento.
Diversos sectores han manifestado inquietud, advirtiendo que los recortes podrían impactar programas prioritarios y limitar la capacidad de respuesta de las instituciones en áreas sensibles para la población.