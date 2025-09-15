Preocupación por recortes presupuestarios para 2026 en educación, ciencia y salud

Surge preocupación ante los recortes presupuestarios en algunas instituciones del Estado para la vigencia 2026, lo que podría retrasar o afectar la ejecución de proyectos, principalmente en los sectores de educación, ciencia y salud.

Recortes presupuestarios para 2026 en áreas clave

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que es necesario “entender el presupuesto y dirigir los dineros a lo que realmente se requiere”, y aseguró que las reducciones se realizan sobre partidas de funcionamiento.

Diversos sectores han manifestado inquietud, advirtiendo que los recortes podrían impactar programas prioritarios y limitar la capacidad de respuesta de las instituciones en áreas sensibles para la población.