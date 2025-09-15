APEDE critica recorte presupuestario a universidades e ITSE en Panamá

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa ( APEDE ) calificó como “un retroceso que golpea directamente a la juventud y al futuro de Panamá” el recorte presupuestario propuesto a instituciones de educación superior como el ITSE, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), SENACYT y Udelas.

Según la entidad, esta medida “debilita la formación de capital humano” y “erosiona las bases de la competitividad” del país, afectando la capacidad de estas instituciones para responder a los retos actuales y futuros.

APEDE enfatizó que Panamá no saldrá adelante con austeridad que debilita la educación, sino mediante una visión de largo plazo que fortalezca la gestión presupuestaria. La asociación subrayó la necesidad de que instituciones con resultados comprobados no se conviertan en estructuras incapaces de cumplir su misión.