Canal de Panamá anuncia finalización de reparación en Miraflores y restablecimiento de agua

El Canal de Panamá informa que concluyeron los trabajos de reparación de la tubería en Miraflores. El suministro de agua potable se normalizará.

Por Noemí Ruíz

El Canal de Panamá informó que los trabajos de reparación de la tubería rota fuera de la planta de Miraflores han finalizado, y que el suministro de agua potable se normalizará en las próximas horas.

El corte de agua afectó principalmente a los sectores de Cocolí, Panamá Pacífico y Veracruz, quienes durante la interrupción dependieron de alternativas temporales para sus actividades diarias.

La entidad agradeció la comprensión de la comunidad durante el proceso de reparación y reafirmó su compromiso con la continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable en la región.

