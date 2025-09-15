Canal de Panamá anuncia finalización de reparación en Miraflores y restablecimiento de agua

El Canal de Panamá informó que los trabajos de reparación de la tubería rota fuera de la planta de Miraflores han finalizado, y que el suministro de agua potable se normalizará en las próximas horas.

El corte de agua afectó principalmente a los sectores de Cocolí, Panamá Pacífico y Veracruz, quienes durante la interrupción dependieron de alternativas temporales para sus actividades diarias.

La entidad agradeció la comprensión de la comunidad durante el proceso de reparación y reafirmó su compromiso con la continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable en la región.