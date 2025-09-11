Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2025 - 09:12

Presidente Mulino aclara sobre fijación de peajes: "No puedo violar el Tratado de Neutralidad"

José Raúl Mulino señaló que la fijación de peajes del Canal de Panamá sigue un proceso de consulta pública y reafirmó que respetará el Tratado de Neutralidad.

Noemí Ruíz
El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la reciente discusión en Estados Unidos por el presidente Donald Trump, en torno a la fijación de peajes del Canal de Panamá, asegurando que todo el proceso se realiza bajo un esquema de consulta pública.

“La fijación de peaje responde a un proceso de consulta pública, he sido muy claro con Estados Unidos que no puedo tomar una posición que viole el Tratado de Neutralidad”, señaló Mulino.

Con estas palabras, el mandatario reafirma su compromiso de respetar los acuerdos internacionales que rigen la operación del Canal, evitando medidas que puedan afectar la neutralidad y el libre tránsito marítimo que caracteriza a la vía interoceánica.

"Ni el gobierno central ni la Autoridad del Canal, por razón del Tratado o su propia ley interna, puede subir o bajar peajes, responde a un proceso de consulta externa y he sido muy claro con Estados Unidos, de que no puedo adoptar una posición que viole la Constitución o el Tratado de Neutralidad", destacó el presidente. "Ni el gobierno central ni la Autoridad del Canal, por razón del Tratado o su propia ley interna, puede subir o bajar peajes, responde a un proceso de consulta externa y he sido muy claro con Estados Unidos, de que no puedo adoptar una posición que viole la Constitución o el Tratado de Neutralidad", destacó el presidente.

El Gobierno panameño mantiene así un enfoque de transparencia y cumplimiento de tratados internacionales, mientras se analizan las tarifas aplicables a los distintos tipos de buques.

