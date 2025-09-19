MiBus mantendrá tarifa de 25 centavos en 2026, pero advierte que debe ser ajustado

El gerente de MiBus , Carlos Sánchez Fábrega, informó este jueves ante la Comisión de Presupuesto que para el próximo año el Estado deberá aportar 86 millones de dólares para mantener la tarifa del transporte masivo en 25 centavos. Sánchez advirtió que, si no se realizan ajustes en el futuro, el subsidio podría aumentar hasta 144 millones de dólares.

Estado deberá subsidiar $86 millones para mantener tarifa de 0.25 en MiBus

El gerente recordó que la tarifa de 25 centavos se mantiene desde hace 25 años y señaló que, aunque es necesario revisar tanto la tarifa como el subsidio, “este año no debe ser ese tema”. Sánchez enfatizó que primero se deben mejorar los servicios de MiBus y lograr la satisfacción de los usuarios antes de proponer cambios en las tarifas y reducir el subsidio.

La declaración refleja la presión financiera que enfrenta el sistema de transporte público, mientras las autoridades evalúan alternativas para mantener la tarifa accesible y garantizar la calidad del servicio.