MiBus destaca crecimiento operativo e innovación tecnológica en su informe de agosto 2025.

MiBus presentó los resultados de su gestión correspondientes al mes de agosto de 2025, destacando un crecimiento sostenido en la operación, una mayor movilización de clientes y la implementación de innovaciones tecnológicas para mejorar la experiencia de viaje.
Este desempeño ha permitido atender de manera más eficiente la creciente demanda del servicio, reflejada en la movilización de 91,201,028 usuarios entre enero y agosto de 2025, es decir, 7,136,916 personas más que en el mismo periodo del año anterior.
En cuanto a innovación tecnológica, MiBus registró un total de 267,675 usuarios conectados al servicio de WiFi gratuito, siendo la estación de 5 de Mayo la que concentró la mayor cantidad de conexiones en la ciudad de Panamá.