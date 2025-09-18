MiBus destaca crecimiento operativo e innovación tecnológica en su informe de agosto 2025.

MiBus presentó los resultados de su gestión correspondientes al mes de agosto de 2025, destacando un crecimiento sostenido en la operación, una mayor movilización de clientes y la implementación de innovaciones tecnológicas para mejorar la experiencia de viaje.

Durante el mes, el sistema alcanzó 281,390 viajes realizados en 133 rutas, lo que representa un total de 5,957,460 kilómetros comerciales ejecutados, marcando un incremento del 22% en comparación con agosto de 2024, cuando se registraron 4,867,719 kilómetros.

Este desempeño ha permitido atender de manera más eficiente la creciente demanda del servicio, reflejada en la movilización de 91,201,028 usuarios entre enero y agosto de 2025, es decir, 7,136,916 personas más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a innovación tecnológica, MiBus registró un total de 267,675 usuarios conectados al servicio de WiFi gratuito, siendo la estación de 5 de Mayo la que concentró la mayor cantidad de conexiones en la ciudad de Panamá.