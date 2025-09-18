MiAmbiente detecta tala ilegal en el Parque Nacional Chagres.

Durante un patrullaje de control y vigilancia en las comunidades de Boquerón y Santa Librada, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detectó actividades de tala ilegal dentro del área protegida del Parque Nacional Chagres.
En Santa Librada, se levantaron datos de campo y se identificó al presunto responsable, por lo que el caso continúa en proceso de investigación.
MiAmbiente reiteró su compromiso con la protección de los bosques del Parque Nacional Chagres y aseguró que continuará sancionando las actividades ilegales que atenten contra el medio ambiente.