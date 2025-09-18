Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 11:49

MiAmbiente detecta tala ilegal en el Parque Nacional Chagres

MiAmbiente detectó actividades de tala ilegal en dos comunidades del área protegida del Parque Nacional Chagres.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante un patrullaje de control y vigilancia en las comunidades de Boquerón y Santa Librada, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) detectó actividades de tala ilegal dentro del área protegida del Parque Nacional Chagres.

En Boquerón, fue citado un responsable por la tala de seis árboles de laurel y un frijolillo, iniciándose el proceso administrativo correspondiente.

En Santa Librada, se levantaron datos de campo y se identificó al presunto responsable, por lo que el caso continúa en proceso de investigación.

MiAmbiente reiteró su compromiso con la protección de los bosques del Parque Nacional Chagres y aseguró que continuará sancionando las actividades ilegales que atenten contra el medio ambiente.

