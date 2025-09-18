Panamá Nacionales -

Autoridades de salud responden a denuncias de maltrato a pacientes

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, afirmó que se ha acabado el proteccionismo y la institución está cambiando sus reglamentos y procesos de atención, para implementar mejores procesos. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dijo que no defiende a nadie que realice maltrato a los pacientes, y destacó se requiere un mayor entrenamiento al personal.