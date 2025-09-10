Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2025 - 14:29

Pacientes del Hospital del Niño son trasladados a la Ciudad de la Salud

Los pacientes asegurados de urgencias del Hospital del Niño son trasladados hacia la Ciudad de la Salud, debido a un incremento de casos respiratorios.

Ana Canto

Los pacientes asegurados del cuarto de urgencias del Hospital del Niño están siendo trasladados hacia la Ciudad de la Salud, debido a un incremento de casos respiratorios que ha mantenido la capacidad de atención entre el 95 % y el 100 % en las últimas semanas.

El Ministerio de Salud (MINSA) explicó que la medida busca evitar el congestionamiento en el Hospital del Niño y que se mantienen coordinaciones con la Caja de Seguro Social para garantizar los traslados de los pacientes.

La doctora Yelkys Gill, directora Nacional de Provisión de Servicios de Salud del Minsa indicó que, desde el pasado 25 de agosto hasta la fecha, se han traslado 50 pacientes asegurados.

“En ningún momento el Hospital de Niño tiene un colapso en el sistema de salud, no, pero estamos dando seguimiento. Los pacientes que se están trasladando no son pacientes que van de sala a sala, son pacientes que llegan al servicio de urgencias, se les atiende y si son asegurados se les da el traslado”, aclaró la doctora Gill.

Durante la estación lluviosa se incrementan los casos de virus respiratorios, como el virus Sincitial Respiratorio (VSR), influenza (gripe), rinovirus y, posteriormente, SARS-CoV-2.

El MINSA recomienda:

  • Lavado constante de manos
  • Uso de mascarillas en caso de presentar síntomas
  • Acudir oportunamente al médico
  • Evitar aglomeraciones
  • Vacunarse según el calendario establecido
