MITRADEL se reúne con representantes de equipos de la Liga Panameña de Fútbol,

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ), Jackeline Muñoz, sostuvo una reunión con representantes de los equipos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con el objetivo de escuchar sus planteamientos y atender solicitudes relacionadas con las condiciones laborales de los futbolistas en Panamá, en el marco de las acciones del Mitradel para promover relaciones justas y armoniosas en todos los sectores productivos, incluido el deporte.

Muñoz destacó que el Mitradel es una institución de puertas abiertas y reafirmó su compromiso de acompañar con responsabilidad a todos los sectores que impulsan el desarrollo del país.

“El futbol es un deporte que merece respeto y valoración, nuestra tarea es establecer rutas claras que permitan convertir los conflictos en oportunidades y garantizar justicia con equidad”, señaló Muñoz.

Asimismo, resaltó la importancia del rol de los representantes de los equipos, señalando que su trabajo tiene un impacto significativo en la niñez y juventud panameña, quienes ven en ellos una fuente de inspiración y esperanza.

Por su parte, el representante legal de los equipos, Rubén Castillo, manifestó su disposición para continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades laborales, siguiendo los lineamientos de la normativa vigente en beneficio de todas las partes.

Los representantes de la LPF agradecieron a la ministra por facilitar este espacio de diálogo, que les permitió exponer la realidad del fútbol nacional y sus necesidades más urgentes. Además, solicitaron el acompañamiento del Mitradel como mediador para alcanzar consensos que contribuyan a dignificar y fortalecer el desarrollo del deporte en Panamá.