MIDES y Primera Dama entregan renovado Hogar de Protección Beatriz Jaén de Arosemena

La ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, junto a la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, entregaron este miércoles el renovado Hogar de Protección Beatriz Jaén de Arosemena, destinado a ofrecer seguridad, afecto y nuevas oportunidades de vida a niñas y adolescentes en condición de protección.
Las remodelaciones incluyeron la redistribución de habitaciones, reubicación de la cocina y oficinas, además de nuevas terrazas, con el fin de crear un ambiente más cálido y funcional.
Ministra del MIDES y primera dama inauguran las nuevas instalaciones
Actualmente, el hogar tiene capacidad para 25 niñas, de las cuales 14 adolescentes y un infante de 7 meses ya residen en sus instalaciones, según explicó su administradora, María Inés Araúz.
Las mejoras incluyen cinco habitaciones una de ellas para madres adolescentes con sus hijos, comedor, lavandería techada, áreas administrativas, salón con proyección STEAM, sala de informática, terraza y un gazebo con juegos al aire libre.
En el marco de la alianza público–privada, la Fundación Más Móvil Panamá donó 10 computadoras portátiles con internet, mientras que la Fundación Botella de Amor construyó un parque infantil con 310 kilos de plástico reciclado, con una vida útil estimada de 50 años.
El hogar atiende a menores remitidos por la SENNIAF y juzgados competentes. Bajo la actual administración del MIDES, se busca garantizar protección integral, educación continua, atención médica y acompañamiento psicosocial, informó la subdirectora de Protección Social, Yeraldin Bonilla.
En la entrega también participaron autoridades del INADEH, MIDES regional y representantes de fundaciones aliadas.