Dueño de "La Casita" demanda a Bad Bunny por 6 millones: ¿Qué pasó?

El artista Bad Bunny enfrenta una demanda por 6 millones de dólares presentada por Román Carrasco, de 84 años, propietario de “La Casita”, la vivienda utilizada para grabar el cortometraje de su álbum DeBí TiRAR MáS FOToS y para los “visualizers” de varios de sus temas.

Carrasco alega “enriquecimiento injusto”, señalando que no existió un contrato válido ni una compensación adecuada por el uso de la propiedad. Además, denunció que cuando fue contactado por la productora de Bad Bunny, se le solicitó firmar digitalmente contratos sin explicarle los detalles, y recibió apenas $5,200 en dos cheques por la locación.

Una demanda por 6 millones de dólares fue presentada contra el artista puertorriqueño Bad Bunny por el dueño de "La Casita", la propiedad donde se grabó el cortometraje de su álbum DeBí TiRAR MáS FOToS y que fue utilizada en los "visualizers" de sus temas.



El demandante sostiene que la casa también fue replicada en el Coliseo de Puerto Rico “El Choli” durante la residencia de 30 conciertos del artista, donde recibía a invitados especiales. Según Carrasco, esta reproducción y el uso de “La Casita” para los invitados constituyen una explotación comercial de su propiedad.

Por todo esto, solicita 5 millones de dólares por ganancias generadas y 1 millón adicional por daños y perjuicios, relacionados con la popularidad de la vivienda, ya que muchas personas se detienen frente a la casa para tomarse fotos o han ingresado al perímetro de la propiedad sin autorización.