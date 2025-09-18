MITRADEL alerta sobre ofertas falsas de empleo en sitio web estascontratado.com

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) informó a la ciudadanía que se ha detectado la circulación de información falsa sobre vacantes de empleo a través del sitio web estascontratado.com, una plataforma sin vínculo alguno con la institución.

La entidad aclaró que dicha página es “mal intencionada e insidiosa”, y reiteró que la única plataforma digital autorizada para la publicación de ofertas laborales en Panamá es www.empleospanama.gob.pa, administrada por la Dirección Nacional de Empleo.

Este portal oficial es gratuito, confiable y protege la confidencialidad de los datos de los usuarios, a diferencia de páginas no verificadas que pueden inducir a error, difundir ofertas fraudulentas o poner en riesgo la seguridad de la información personal.

El MITRADEL exhortó a la población a verificar siempre las fuentes y utilizar únicamente los canales oficiales antes de aplicar a cualquier plaza de trabajo. Asimismo, la institución recordó que, para mayor información o para reportar posibles fraudes, están disponibles sus líneas de atención y la sede central ubicada en Plaza Edison, 5to piso.