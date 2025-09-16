Ministra de Trabajo investiga caso de joven indígena contratada sin salario en San Miguelito

Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, investiga caso de joven indígena contratada sin salario en San Miguelito.

Por Ana Canto La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, informó que se está investigando a los empleadores de una joven indígena de 18 años, procedente de la comarca Ngäbe Buglé, quien habría sido contratada como empleada doméstica sin recibir salario, en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.

"Hay un equipo de Ministerio de Trabajo que está viajando a buscar a la muchacha, porque no dejó mayores datos al respecto de quién era su empleador (...) Vamos a ir hasta las últimas consecuencias", aseguró la ministra.

