Ministra de Trabajo investiga caso de joven indígena contratada sin salario en San Miguelito

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, informó que se está investigando a los empleadores de una joven indígena de 18 años, procedente de la comarca Ngäbe Buglé, quien habría sido contratada como empleada doméstica sin recibir salario, en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.
Muñoz también indicó que la Policía Nacional está colaborando en la investigación, y que se llevarán a cabo todos los procesos jurídicos necesarios para garantizar que se haga justicia en este caso.