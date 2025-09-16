Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 10:37

Ministra de Trabajo investiga caso de joven indígena contratada sin salario en San Miguelito

El MITRADEL indicó que la Policía Nacional está colaborando en la investigación del caso de la joven indígena contratada sin salario en San Miguelito.

Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, investiga caso de joven indígena contratada sin salario en San Miguelito.

Ana Canto
Por Ana Canto

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, informó que se está investigando a los empleadores de una joven indígena de 18 años, procedente de la comarca Ngäbe Buglé, quien habría sido contratada como empleada doméstica sin recibir salario, en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.

"Hay un equipo de Ministerio de Trabajo que está viajando a buscar a la muchacha, porque no dejó mayores datos al respecto de quién era su empleador (...) Vamos a ir hasta las últimas consecuencias", aseguró la ministra.

Muñoz también indicó que la Policía Nacional está colaborando en la investigación, y que se llevarán a cabo todos los procesos jurídicos necesarios para garantizar que se haga justicia en este caso.

