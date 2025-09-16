Aduanas retiene mercancía presuntamente de contrabando en La Locería

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de Aduanas realizó un allanamiento en un local ubicado en La Locería, corregimiento de Betania, donde se detectó una gran cantidad de mercancía sin documentación legal.

Aduanas retuvo gran cantidad de artículos

Entre los artículos retenidos se encontraban: bloques de hojas de origen chino, hieleras, radios, bolsas de regalo, paraguas, estufas, y otros productos que se presumen son contrabando.

La operación forma parte de un esfuerzo de inteligencia aduanera para controlar la entrada de mercancía no registrada en el país, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger la economía formal. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la procedencia de los productos y posibles responsables.