Aduanas retiene mercancía presuntamente de contrabando en La Locería

La Aduanas a través de su departamento DPFA retuvo gran cantidad de artículos sin documentación legal en La Locería, Betania, presuntamente de contrabando.

Aduanas retuvo gran cantidad de artículos

Entre los artículos retenidos se encontraban: bloques de hojas de origen chino, hieleras, radios, bolsas de regalo, paraguas, estufas, y otros productos que se presumen son contrabando.

La operación forma parte de un esfuerzo de inteligencia aduanera para controlar la entrada de mercancía no registrada en el país, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger la economía formal. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la procedencia de los productos y posibles responsables.

