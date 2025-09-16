Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 10:51

Contralor Anel Flores y presidente Jorge Herrera revisan uso de relojes biométricos en la Asamblea

El contralor Anel Flores y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, analizaron la implementación de relojes biométricos de asistencia.

Contralor Anel Flores en la Asamblea Nacional

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El contralor general de la República, Anel Flores, sostuvo este martes una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, para abordar temas relacionados con la administración y control interno del órgano legislativo.

Uno de los puntos principales fue la implementación y seguimiento del uso de relojes biométricos de marcación, que buscan garantizar mayor transparencia en el registro de asistencia de los diputados y el personal de la Asamblea.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la institución, como parte de los esfuerzos por mejorar la gestión administrativa y la rendición de cuentas.

