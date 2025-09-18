Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 10:56

Contralor Anel Flores se pronuncia públicamente tras la renuncia del subcontralor

El contralor general de la República, Anel Flores, se refirió a la renuncia del subcontralor Elí Felipe Cabezas, confirmada el miércoles 17 de septiembre.

El contralor general de la República, Anel Flores, se refirió este jueves a la renuncia del subcontralor Elí Felipe Cabezas, precisando que la carta fue presentada a la Asamblea Nacional el miércoles 17 de septiembre.

Flores explicó que la renuncia obedece a motivos familiares y a situaciones relacionadas con empresas de auditoría vinculadas al exsubcontralor.

Asimismo, descartó que existan discrepancias entre las autoridades y aseguró que respetará la decisión que adopte la Asamblea Nacional en el proceso de selección del nuevo subcontralor.

La Contraloría aseguró en un comunicado emitido ayer que “las funciones propias de la subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública”.

