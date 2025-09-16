Panamá Nacionales -

Reunión entre contralor y presidente de la Asamblea genera reacciones

La reunión sostenida este martes por el contralor general de la República, Anel Flores, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, para analizar el tema de las planillas y la implementación de más relojes biométricos para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral de los colaboradores, generó varias reacciones. Karina Connell, presidenta de la Asociación de Empleados de la Asamblea, señaló que desde hace varios años cuentan con relojes biométricos. Algunos diputados enfatizan que es oportuno contar con la marcación biométrica para garantizar que no haya botellas.