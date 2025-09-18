Celestino "Pelenchin" Caballero: trayectoria del boxeador colonense y campeón mundial

Celestino “Pelenchin” Caballero , nacido el 21 de junio de 1976 en Colón, provincia de Panamá, es uno de los boxeadores más destacados del país, conocido por su habilidad en la categoría supergallo y por conquistar títulos tanto regionales como mundiales.

A inicios de su carrera, Pelenchin se coronó campeón en cinco categorías menores: campeón panameño, WBA Fedecentro, WBA Fedelatin, WBO Latino y el título NABA Súper Gallo, logrando los primeros cuatro en un tiempo récord.

Uno de sus hitos internacionales fue al ganar el título vacante de la NABA derrotando a Giovanni Andrade en Florida, Estados Unidos, su primera pelea fuera de Panamá. Posteriormente, enfrentó a Ricardo Córdoba en Panamá, perdiendo por decisión unánime el 25 de mayo de 2004.

Celestino "Pelenchin" Caballero se retiro del boxeo en el año 2014

Entre sus victorias más destacadas se encuentra el triunfo sobre el entonces invicto Daniel Ponce de León en Hollywood, California, y el combate contra el campeón mundial supergallo AMB, Somsak Sithchatchawal, en Tailandia. En este último, Caballero ganó el título absoluto AMB por nocaut técnico, derribando a su rival tres veces en el tercer asalto.

Celestino Caballero se retiró del boxeo profesional en 2014, con un récord de 43 combates, 37 victorias (24 por nocaut) y 6 derrotas. Años después, en 2016, enfrentó problemas legales y fue privado de libertad, cumpliendo su condena hasta abril de 2021, actualmente se encuentra en Estados Unidos, sin embargo podría ser deportado, tras ser arrestado por conducir sin licencia válida.