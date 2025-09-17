Potabilizadora de Chilibre: ¿Habrá suspensión del suministro en Panamá y San Miguelito por el IDAAN?

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, informó que no se realizarán trabajos en la planta potabilizadora de Chilibre durante lo que resta del año 2025, por lo que no se prevén suspensiones del servicio en los distritos de San Miguelito y Panamá.
Modernización de las potabilizadoras de Pacora y Cabra del IDAAN
El IDAAN también avanza en proyectos de modernización por más de 15 millones de balboas en el sector de Panamá Este, que incluyen:
- Modernización de las plantas potabilizadoras de Pacora y Cabra
- Ampliación de la red de distribución en Tocumen
Durante la apertura de sobres de la licitación pública internacional para los estudios, diseños y mejoras de la planta potabilizadora de Pacora, el director Villarreal destacó la participación de siete empresas en este proceso, cuyo monto de referencia es de B/. 6.2 millones.