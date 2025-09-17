Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 16:41

Potabilizadora de Chilibre: ¿Habrá suspensión del suministro en Panamá y San Miguelito por el IDAAN?

El director del IDAAN se refirió a los trabajos que se llevan a cabo en la potabilizadora de Chilibre.

Planta Potabilizadora de Chilibre.

Ana Canto
Por Ana Canto

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal, informó que no se realizarán trabajos en la planta potabilizadora de Chilibre durante lo que resta del año 2025, por lo que no se prevén suspensiones del servicio en los distritos de San Miguelito y Panamá.

“En cuanto a la paralización de la planta, este año ya todo el cronograma de trabajo terminó”, señaló el director para Telemetro Reporta.

Modernización de las potabilizadoras de Pacora y Cabra del IDAAN

El IDAAN también avanza en proyectos de modernización por más de 15 millones de balboas en el sector de Panamá Este, que incluyen:

  • Modernización de las plantas potabilizadoras de Pacora y Cabra
  • Ampliación de la red de distribución en Tocumen

Durante la apertura de sobres de la licitación pública internacional para los estudios, diseños y mejoras de la planta potabilizadora de Pacora, el director Villarreal destacó la participación de siete empresas en este proceso, cuyo monto de referencia es de B/. 6.2 millones.

