Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito registraron un accidente en la avenida Boyd Roosevelt, a la altura de Ojo de Agua. Se le recuerda a los conductores que un descuido puede ocasionar un accidente, y por ello siempre se debe mantener concentración al conducir.
Panamá Nacionales - 17 de septiembre de 2025 - 15:58
Centro de Operación de San Miguelito capta accidente en Ojo de Agua
