Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 15:58

Centro de Operación de San Miguelito capta accidente en Ojo de Agua

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación registraron un accidente en Ojo de Agua, distrito de San Miguelito.

Centro de Operación de San Miguelito capta accidente en Ojo de Agua.

Centro de Operación de San Miguelito capta accidente en Ojo de Agua.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

Cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito registraron un accidente en la avenida Boyd Roosevelt, a la altura de Ojo de Agua. Se le recuerda a los conductores que un descuido puede ocasionar un accidente, y por ello siempre se debe mantener concentración al conducir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968405138718044440&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Hospital San Miguel Arcángel reporta fallas en nuevo sistema electrónico de salud

Matrícula 2026: documentos requeridos y estudiantes que deben inscribirse, según MEDUCA

MOP anuncia nueva jornada de 'tapahuecos' en Tocumen para enero de 2026

Recomendadas

Más Noticias