Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a visitar al puma Baruma en el Parque Summit.

Baruma, el puma que vivió 15 años en cautiverio y en condiciones de alto riesgo, fue ingresado al Jardín Botánico Summit de la Alcaldía de Panamá, donde cuenta con un recinto acondicionado para su recuperación y desarrollo.
El felino vivía en medio de una porqueriza, en un espacio muy reducido, y no podía desarrollarse físicamente. El rescate y traslado del majestuoso animal se realizó en coordinación con el Ministerio de Ambiente, y el apoyo de un equipo especializado del Jardín Botánico Summit, que trabaja en el acondicionamiento de su nueva casa para garantizar su bienestar.
La Alcaldía de Panamá invita a los panameños y extranjeros a visitar el Jardín Botánico Summit, conocer al nuevo miembro de la familia, y seguir de cerca su proceso de rehabilitación, compartiendo cada una de sus actividades.