Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a visitar al puma Baruma en el Parque Summit.

Baruma, el puma que vivió 15 años en cautiverio y en condiciones de alto riesgo, fue ingresado al Jardín Botánico Summit de la Alcaldía de Panamá , donde cuenta con un recinto acondicionado para su recuperación y desarrollo.

Jean González, administrador del Jardín Botánico Summit, explicó que “Baruma permaneció durante todo este tiempo con particulares en Jacú, provincia de Chiriquí.

El felino vivía en medio de una porqueriza, en un espacio muy reducido, y no podía desarrollarse físicamente. El rescate y traslado del majestuoso animal se realizó en coordinación con el Ministerio de Ambiente, y el apoyo de un equipo especializado del Jardín Botánico Summit, que trabaja en el acondicionamiento de su nueva casa para garantizar su bienestar.

La Alcaldía de Panamá invita a los panameños y extranjeros a visitar el Jardín Botánico Summit, conocer al nuevo miembro de la familia, y seguir de cerca su proceso de rehabilitación, compartiendo cada una de sus actividades.