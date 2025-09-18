Meduca avanza en Rediseño Curricular con cuarto encuentro de docentes especialistas

El proceso de Rediseño Curricular del Ministerio de Educación ( Meduca ) continúa avanzando con la participación de docentes especialistas, quienes aportaron conocimientos y experiencias durante el cuarto encuentro de trabajo, enfocado en la Educación Básica General y Media.

Durante las sesiones, se abordaron elementos clave del currículo, como objetivos de aprendizaje, indicadores de logros y actividades de enseñanza y evaluación. También se trabajó en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, con el objetivo de actualizar los programas de estudio para el periodo escolar 2026.

MEDUCA fortalece el Rediseño Curricular con docentes especialistas

La directora nacional de Currículo, Isis Núñez, destacó los avances en el diseño de actividades de aprendizaje orientadas a fortalecer la práctica docente en el aula. Además, señaló que se revisa la evaluación de los aprendizajes e incorporan estrategias didácticas y metodológicas, considerando el uso de tecnologías.

Como parte de la planificación, Meduca prevé realizar talleres durante la temporada de verano para capacitar a los docentes en metodologías actualizadas, incluyendo el desarrollo de competencias de emprendimiento, socioemocionales y afectivas, con atención especial a estudiantes con necesidades educativas específicas.

El encuentro se llevó a cabo en el salón Bella Vista del Hotel Panamá, concentrando durante dos días a docentes especialistas en áreas científicas, humanísticas y tecnológicas. La agenda también contempla sesiones este jueves y viernes en las regiones educativas de Chiriquí y Veraguas, donde se profundizará en los planes de estudio de los bachilleratos técnicos y tecnológicos.