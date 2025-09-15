Estudiantes y docentes tendrán acceso gratuito a Canva tras alianza con el MEDUCA.

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) informó que, en alianza con Canva, ofrecerá a estudiantes y docentes acceso gratuito a todas las funciones Premium de la plataforma, a través del programa "Canva Educación".

Acceso a millones de imágenes y videos.

Recursos y fundamentos para docentes en cinco idiomas.

Herramientas para crear y colaborar en documentos, presentaciones y sitios web.

Para acceder a esta herramienta, los interesados deben registrarse con su correo institucional. Los accesos están disponibles para más de 798 mil estudiantes y 56 mil docentes del sistema educativo oficial.

Esta iniciativa tiene como objetivo que los bachilleres de escuelas públicas estén a la vanguardia en el uso de tecnología educativa, facilitando planes de estudio más actualizados, modernos y colaborativos.