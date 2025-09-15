Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 18:02

Estudiantes y docentes tendrán acceso gratuito a Canva tras alianza con el MEDUCA

El MEDUCA informó que, en alianza con Canva, ofrecerá a estudiantes y docentes acceso gratuito a todas las funciones Premium.

Estudiantes y docentes tendrán acceso gratuito a Canva tras alianza con el MEDUCA.

Estudiantes y docentes tendrán acceso gratuito a Canva tras alianza con el MEDUCA.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) informó que, en alianza con Canva, ofrecerá a estudiantes y docentes acceso gratuito a todas las funciones Premium de la plataforma, a través del programa "Canva Educación".

Entre los beneficios se incluyen:

  • Acceso a millones de imágenes y videos.
  • Recursos y fundamentos para docentes en cinco idiomas.
  • Herramientas para crear y colaborar en documentos, presentaciones y sitios web.

Para acceder a esta herramienta, los interesados deben registrarse con su correo institucional. Los accesos están disponibles para más de 798 mil estudiantes y 56 mil docentes del sistema educativo oficial.

Esta iniciativa tiene como objetivo que los bachilleres de escuelas públicas estén a la vanguardia en el uso de tecnología educativa, facilitando planes de estudio más actualizados, modernos y colaborativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1967723531338174970&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario escolar 2025: fechas de inicio y cierre del tercer y último trimestre en Panamá

Hay preocupación en Santiago por peleas de estudiantes divulgadas en redes sociales

IFARHU, 2do pago del PASE-U 2025: ¿Cuánto cobran los estudiantes de premedia y media?

Recomendadas

Más Noticias