Voluntarios realizan jornada de limpieza en humedal de Juan Díaz por el Mes de los Océanos

En el marco del Mes de los Océanos, voluntarios en jornada de limpieza, recogieron 40 bolsas de desechos plásticos en el humedal del embarcadero de Juan Díaz.

Por Noemí Ruíz

Con motivo del Mes de los Océanos, voluntarios participaron en una jornada de limpieza en el humedal ubicado en los alrededores del embarcadero de Juan Díaz, recolectando aproximadamente 40 bolsas de desechos, principalmente plásticos.

La actividad contó con la participación de colaboradores de la empresa Choucair Testing, S.A., la Junta Comunal de Juan Díaz y representantes de la Autoridad Nacional de Aeronáutica Civil, quienes trabajaron en conjunto para preservar este ecosistema y concientizar sobre la importancia del cuidado ambiental.

MiAmbiente destaca iniciativa en Juan Díaz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) destacó que este tipo de iniciativas contribuye a proteger la biodiversidad local, prevenir la contaminación de cuerpos de agua y fomentar la educación ambiental entre la ciudadanía.

La limpieza de humedales y costas se enmarca dentro de los esfuerzos continuos de MiAmbiente para celebrar el Mes de los Océanos y promover acciones sostenibles en todo el país.

