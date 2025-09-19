CSS responde a neurocirujanos y reitera apertura al diálogo

La Caja de Seguro Social (CSS) manifestó extrañeza ante el comunicado emitido por un grupo de neurocirujanos, señalando que no recibió ninguna notificación previa ni detalles concretos sobre las preocupaciones planteadas.

La institución aseguró que mantiene el abastecimiento de insumos y medicamentos, ha realizado compras correspondientes y continúa habilitando salas, espacios de cuidados intensivos en la Ciudad de la Salud, además de reforzar los esfuerzos para garantizar la atención a los asegurados.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, subrayó: «Soy un hombre de diálogo, estoy abierto a conversar», invitando a los especialistas a exponer sus inquietudes directamente en una mesa de trabajo.

Reunión en la Ciudad de la Salud por autoridad de la CSS

CSS COMUNICADO.png

Este viernes 19 de septiembre de 2025, autoridades de la CSS sostuvieron un encuentro con representantes del grupo de neurocirujanos firmantes del comunicado, donde atendieron sus planteamientos y expusieron el plan de acción en ejecución.

Mon también indicó que, si las preocupaciones se relacionan con proyectos de ley en discusión en la Asamblea Nacional, este es el espacio adecuado para abordarlas y no a través de mensajes que puedan generar confusión o alarma sobre la situación de la institución. Asimismo, reiteró la invitación a los neurocirujanos para sumarse, con responsabilidad y sentido de servicio, a las jornadas extraordinarias destinadas a reducir la mora quirúrgica.

La CSS enfatizó que está garantizando el suministro de insumos y el pago de jornadas extendidas a todo el personal involucrado, con el objetivo de evitar que los pacientes continúen esperando o tengan que ser referidos a centros privados.