Isla Colón Nacionales -  22 de septiembre de 2025 - 15:36

Evacúan hospital del MINSA en Isla Colón tras cortocircuito en sala de espera

MINSA explicó que el incidente se dio tras un cortocircuito en una lámpara generó humo en el Hospital Guillermo Sánchez Borbón de Isla Colón.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la mañana de este lunes, a las 9:04 a.m., se registró un incidente en el Hospital Guillermo Sánchez Borbón, en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, que obligó a la evacuación preventiva de pacientes, personal médico y administrativo.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se originó por un cortocircuito en el transformador de una lámpara fluorescente, lo que provocó una densa emanación de humo en la sala de espera de consulta externa.

MINSA explica incidente en hospital de Isla Colón

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, estación Isla Colón, acudió rápidamente al lugar y procedió a ventilar la zona afectada. Una vez controlada la situación, la atención médica fue reubicada en otra sala del hospital, mientras se iniciaba el proceso de limpieza y mantenimiento en el área impactada.

El Minsa reiteró que la seguridad y bienestar de pacientes y colaboradores es la máxima prioridad, y aseguró que la atención continuará con normalidad en todas las áreas del hospital, salvo aquellas que requieran trabajos extraordinarios.

