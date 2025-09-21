Más de 44 niños reciben cirugías gratuitas de labio y paladar hendido

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, a través de la gran Jornada Quirúrgica Sonrisa 2025, realizada en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, más de 44 niños fueron beneficiados con cirugías gratuitas para corregir padecimientos de labio y paladar hendido.
La jornada forma parte de los programas de atención integral que impulsa el MINSA, en coordinación con especialistas nacionales e internacionales, con el fin de garantizar acceso a tratamientos quirúrgicos a familias de escasos recursos.