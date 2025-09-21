Veraguas Nacionales -  21 de septiembre de 2025 - 13:45

Más de 44 niños reciben cirugías gratuitas de labio y paladar hendido

La Jornada Quirúrgica Sonrisa 2025 en Veraguas benefició a más de 44 niños con operaciones gratuitas de labio y paladar hendido, informó el MINSA.

Niños intervenidos mejorarán su desarrollo social y emocional

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, a través de la gran Jornada Quirúrgica Sonrisa 2025, realizada en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, más de 44 niños fueron beneficiados con cirugías gratuitas para corregir padecimientos de labio y paladar hendido.

El equipo médico destacó que estas intervenciones no solo mejoran la salud de los pacientes, sino que también impactan de manera positiva en su desarrollo social y emocional.

La jornada forma parte de los programas de atención integral que impulsa el MINSA, en coordinación con especialistas nacionales e internacionales, con el fin de garantizar acceso a tratamientos quirúrgicos a familias de escasos recursos.

