Más de 44 niños reciben cirugías gratuitas de labio y paladar hendido

Niños intervenidos mejorarán su desarrollo social y emocional @MINSA

Por Noemí Ruíz El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, a través de la gran Jornada Quirúrgica Sonrisa 2025, realizada en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, más de 44 niños fueron beneficiados con cirugías gratuitas para corregir padecimientos de labio y paladar hendido.

Niños intervenidos mejorarán su desarrollo social y emocional El equipo médico destacó que estas intervenciones no solo mejoran la salud de los pacientes, sino que también impactan de manera positiva en su desarrollo social y emocional.

La jornada forma parte de los programas de atención integral que impulsa el MINSA, en coordinación con especialistas nacionales e internacionales, con el fin de garantizar acceso a tratamientos quirúrgicos a familias de escasos recursos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1969821426443338194?t=CnzcQq-qXdzprEk0won7vA&s=19&partner=&hide_thread=false A través de la gran Jornada Quirúrgica Sonrisa 2025, realizada en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, se beneficiaron con cirugías gratuitas más de 44 niños que presentaban padecimientos de labio y paladar hendido. @MINSAPma pic.twitter.com/8gPdaChPUm — Telemetro Reporta (@TReporta) September 21, 2025