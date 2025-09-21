Presidente Mulino llega a Nueva York para Asamblea de la ONU y reuniones con inversionistas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este domingo a la ciudad de Nueva York para cumplir una agenda de alto nivel que incluye su participación en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y reuniones con destacados empresarios e inversionistas internacionales.

Durante su estadía, el mandatario panameño sostendrá encuentros con directivos de multinacionales como Apple, Google, Amazon, Citibank y ExxonMobil, además de participar en actividades como el Panama Day, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y una invitación especial a la Bolsa de Valores de Nueva York. También recibirá la carta de invitación para el Foro Económico Mundial 2026, que se celebrará en Davos, Suiza.

Presidente José Raúl Mulino participará en el Debate General de la ONU

En el marco de la ONU, Mulino se reunirá con el secretario general António Guterres y asistirá a una sesión del Consejo de Seguridad por invitación del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung. Asimismo, se prevén reuniones bilaterales con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; el vice primer ministro del Reino Unido, David Lammy; y el príncipe heredero de Kuwait.

El mandatario también se encontrará con el Consejo de las Américas, gremio empresarial con sede en Nueva York que impulsa inversiones en la región.

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, acompaña al presidente en este viaje junto al canciller Javier Martínez-Acha, y los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Fernando Boyd (Salud) y Juan Carlos Navarro (Ambiente).