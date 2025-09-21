Estados Unidos Internacionales -  21 de septiembre de 2025 - 16:07

Juez de Florida desestima demanda de Trump contra The New York Times por difamación

Un juez federal desestimó la demanda de 15,000 millones de dólares presentada por Donald Trump contra The New York Times.

Por Noemí Ruíz

Un juez federal de Florida desestimó este viernes la demanda por 15,000 millones de dólares presentada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el diario The New York Times por supuesta difamación.

La acción legal, de 85 páginas, fue presentada el pasado 15 de septiembre. Sin embargo, el juez Steven Merryday determinó que la demanda es “inapropiada e inadmisible”, al no cumplir con las normas de procedimiento judicial.

Demanda de Donald Trump contra The New York Times es desestimada

El magistrado precisó que el documento debía ser “breve, sencillo y directo”, señalando además que contenía elogios al propio Trump y una extensión excesiva. Por ello, concedió un plazo de 28 días para presentar una versión corregida, que no supere las 40 páginas.

Merryday, designado durante la presidencia de George H. W. Bush, no entró a evaluar el fondo del caso, limitándose a cuestionar la forma en que fue redactada la demanda.

