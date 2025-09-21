Desaparece canal de Nicolás Maduro en YouTube; gobierno no se pronuncia

El canal oficial en YouTube del presidente venezolano, Nicolás Maduro , desapareció de la plataforma, constató la agencia AFP este sábado, sin que hasta el momento se haya emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.

Al intentar acceder a la cuenta, que acumulaba más de 233,000 suscriptores, aparece el mensaje: “Esta página no está disponible. Disculpa las molestias”.

Según informó el canal estatal Telesur, la salida del perfil se produjo el viernes en horas de la tarde. “Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de EE.UU. contra Venezuela”, denunció el medio en su portal digital, sugiriendo además que no puede descartarse un trasfondo político en la medida.

El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión regional. Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, lo que llevó a Maduro a denunciar una “amenaza militar” contra su país. En respuesta, ordenó el despliegue de tropas en las fronteras y anunció tres días de ejercicios militares en la isla La Orchila, además de convocar a la preparación de civiles.

No es la primera vez que el mandatario venezolano enfrenta bloqueos en plataformas digitales. En 2021, Facebook suspendió temporalmente su cuenta tras promocionar un supuesto medicamento contra la covid-19. En 2023, Maduro acusó a TikTok de restringir sus transmisiones en vivo y ordenó la suspensión de la red social X (antes Twitter) en Venezuela.

FUENTE: AFP