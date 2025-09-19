ONU autoriza a Mahmud Abás participar por video en Asamblea General pese a veto de EE. UU.

La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, participe de manera virtual en la 80.ª sesión anual de jefes de Estado y de gobierno en Nueva York, pese a que Estados Unidos le ha negado la visa.

Estados Unidos ha rechazado o revocado visas a cerca de 80 funcionarios palestinos, incluido Abás, quienes tenían previsto asistir a la reunión anual de Naciones Unidas, en un contexto donde varios países evalúan reconocer un Estado palestino.

La resolución fue aprobada con 145 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones, y expresa el lamentó de la Asamblea General por la decisión estadounidense, solicitando su anulación. Para garantizar que la voz palestina sea escuchada, la resolución establece que Abás podrá emitir una declaración que será difundida durante el debate general, al que asistirán alrededor de 140 jefes de Estado y de gobierno.

