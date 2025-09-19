Vaticano Internacionales -  19 de septiembre de 2025 - 08:05

Familia y fe: Papa León XIV llama a vivir la sinodalidad con respeto y diálogo

El papa León XIV envió un mensaje al mundo sobre la importancia de la familia, resaltando que vivir la sinodalidad implica escucharse y tomar decisiones juntos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El papa León XIV envió un mensaje al mundo en el que subrayó la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Durante su intervención, el Pontífice destacó que vivir la sinodalidad en la vida familiar significa “caminar juntos”, compartiendo alegrías y penas, y promoviendo un diálogo respetuoso y sincero entre todos sus miembros.

Papa León XIV: la sinodalidad en la familia es respeto y diálogo

El Santo Padre recalcó que esta actitud no solo fortalece los vínculos afectivos, sino que también permite tomar decisiones importantes de manera conjunta, fomentando la unidad y el entendimiento en el hogar.

El mensaje fue recibido como una invitación a reflexionar sobre el rol de la familia en un mundo marcado por desafíos sociales y culturales, donde la comunicación y el respeto mutuo se convierten en pilares esenciales para la convivencia.

