Familia y fe: Papa León XIV llama a vivir la sinodalidad con respeto y diálogo

El papa León XIV envió un mensaje al mundo en el que subrayó la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Durante su intervención, el Pontífice destacó que vivir la sinodalidad en la vida familiar significa “caminar juntos”, compartiendo alegrías y penas, y promoviendo un diálogo respetuoso y sincero entre todos sus miembros.

Papa León XIV: la sinodalidad en la familia es respeto y diálogo

Vivir la sinodalidad en la #familia requiere "caminar juntos", compartiendo penas y alegrías, dialogando respetuosa y sinceramente entre todos sus miembros, aprendiendo a escucharse y a llegar a tomar las decisiones familiares importantes para todos.https://t.co/MYWGnsOUhE — Papa León XIV (@Pontifex_es) September 19, 2025

El Santo Padre recalcó que esta actitud no solo fortalece los vínculos afectivos, sino que también permite tomar decisiones importantes de manera conjunta, fomentando la unidad y el entendimiento en el hogar.

El mensaje fue recibido como una invitación a reflexionar sobre el rol de la familia en un mundo marcado por desafíos sociales y culturales, donde la comunicación y el respeto mutuo se convierten en pilares esenciales para la convivencia.