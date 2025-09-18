Pablo Picasso: retrato inédito de Dora Maar será subastado en París por $9,5 millones

Un retrato inédito de Dora Maar, musa del pintor español Pablo Picasso , fue presentado este jueves en París por la casa de subastas Drouot. La obra, titulada “Buste de femme au chapeau à fleurs (Dora Maar)”, fue pintada en julio de 1943 y se ha mantenido en manos privadas desde 1944, sin haber sido expuesta públicamente.

Según el subastador Christophe Lucien, el lienzo solo se mostró en una exhibición privada organizada por el propio Picasso en su taller. De estilo cubista y lleno de color, el retrato muestra a Dora Maar con un tocado de flores y un aire de tristeza, lo que, según la especialista Agnès Sevestre-Barbé, podría estar vinculado al inicio de la relación del artista con Françoise Gilot en esa época.

Retrato inédito de Dora Maar pintado por Pablo Picasso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968628923513667796&partner=&hide_thread=false Un retrato del pintor español Pablo Picasso de su musa Dora Maar fue presentado este jueves en una casa de subastas de París, un cuadro prácticamente "desconocido" del público general, según los expertos que lo desvelaron.



Titulado "Buste de femme au chapeau à fleurs (Dora… pic.twitter.com/6LSe7UFBVA — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2025

La pieza está estimada en ocho millones de euros (9,5 millones de dólares) y será subastada el 24 de octubre en París. Los expertos la califican como una obra “excepcional” y un “hito en la historia de Picasso”.

Hasta ahora, el retrato solo era conocido a través de una versión en blanco y negro incluida en el catálogo oficial del pintor, así como en fotografías tomadas por Brassaï, amigo cercano de Picasso, en su taller parisino.

FUENTE: AFP