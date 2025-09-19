Asesinan a joven de 19 años en Altos de los Lagos: Colón lleva más de 80 homicidios

Un nuevo hecho de violencia se registró en la provincia de Colón , donde un joven de 19 años fue asesinado de varios impactos de bala en el sector de Altos de los Lagos.

Joven de 19 años fue acribillado en Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968999420885639351&partner=&hide_thread=false Se registra otro hecho de sangre en la provincia de Colón, donde un joven de 19 años fue asesinado de varios impactos de bala en Altos de los Lagos.



En la región se contabilizan más de 80 homicidios en lo que va del año 2025. pic.twitter.com/k3Y19hfDyN — Telemetro Reporta (@TReporta) September 19, 2025

De acuerdo con los reportes preliminares, en la región ya se contabilizan más de 80 homicidios en lo que va del año 2025, lo que refleja la creciente preocupación de la ciudadanía por la seguridad en la zona.

Tras el crimen, las autoridades iniciaron allanamientos y diligencias para dar con la captura de los responsables.El Ministerio Público y unidades de la Policía Nacional mantienen las investigaciones en curso para esclarecer este nuevo episodio de violencia que enluta a otra familia colonense.