Colón Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 07:55

Rescatan a ocelote visto con menores en Altos de los Lagos

Autoridades rescataron un ocelote que aparecía en videos junto a menores de edad en Altos de los Lagos, provincia de Colón. El caso está bajo investigación.

Rescatan a ocelote visto con menores

Rescatan a ocelote visto con menores

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En redes sociales circularon videos en los que se observa a varios menores de edad manipulando un ocelote en la comunidad de Altos de los Lagos, provincia de Colón.

Autoridades rescataron un ocelote que aparecía en videos junto a menores de edad

Rescatan a ocelote visto con menores en Altos de los Lagos

Las autoridades confirmaron que el felino fue rescatado y se encuentra bajo la atención correspondiente. El caso está siendo investigado para determinar cómo llegó el animal silvestre a manos de los menores.

El ocelote es una especie protegida en Panamá, y su tenencia sin los debidos permisos constituye una infracción a la normativa ambiental.

En esta nota:
Seguir leyendo

Autoridades decomisan cargamento de cigarrillos sin documentación en la Zona Libre de Colón

Agroferias del IMA: compra arroz a B/.5.00 y otros productos este viernes 19 de septiembre

Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

Recomendadas

Más Noticias