Rescatan a ocelote visto con menores en Altos de los Lagos

En redes sociales circularon videos en los que se observa a varios menores de edad manipulando un ocelote en la comunidad de Altos de los Lagos, provincia de Colón.

Autoridades rescataron un ocelote que aparecía en videos junto a menores de edad

Las autoridades confirmaron que el felino fue rescatado y se encuentra bajo la atención correspondiente. El caso está siendo investigado para determinar cómo llegó el animal silvestre a manos de los menores.

El ocelote es una especie protegida en Panamá, y su tenencia sin los debidos permisos constituye una infracción a la normativa ambiental.