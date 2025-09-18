Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 10:55

Mi Caja Digital de la CSS: Descarga tu ficha de septiembre 2025 en pocos pasos

CSS habilita la ficha digital de septiembre 2025 en Mi Caja Digital. Consulta tu historial de aportes y descarga en simples pasos sin acudir a las agencias.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya está disponible la ficha digital de septiembre 2025 en la plataforma Mi Caja Digital, un documento clave para trabajadores asalariados, independientes, voluntarios, jubilados y pensionados.

Conocida también como ficha de seguro o talonario digital, esta herramienta permite a los asegurados consultar su historial de aportes y realizar trámites sin necesidad de acudir presencialmente a las agencias de la CSS.

Pasos para descargar la ficha digital en la plataforma de la CSS

  • Accede a la plataforma: Ingresa a micajadigital.css.gob.pa con tu usuario y contraseña de Caja Virtual CSS.
  • Entra al menú “Mis Servicios” y selecciona la opción “Mi ficha digital”.
  • Elige el periodo: Selecciona septiembre 2025.
  • Descarga el PDF: Haz clic en el ícono de descarga para guardar el documento en tu dispositivo.
  • Imprime la ficha (opcional): Si necesitas presentarla físicamente, abre el PDF y envíalo a imprimir.

La CSS recordó que este servicio forma parte de su plan de modernización digital, diseñado para facilitar los trámites y mejorar la atención a los asegurados en todo el país.

