Pensiones en la CSS: Gabinete acuerda con el BIRF medidas de refuerzo

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N.° 32-25, que autoriza la suscripción del Acuerdo de Servicios de Asesoría Reembolsables denominado “Fortalecimiento de la Capacidad Actuarial de la Caja de Seguro Social”, Proyecto N.° P511202, a celebrarse entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Seguro Social ( CSS ) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta B/.150,000.00.

El acuerdo busca reforzar la capacidad técnica del equipo actuarial de la CSS, mediante asesoría y capacitación especializada, para la elaboración de proyecciones actualizadas del Seguro de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) utilizando el modelo PROST.

Pensiones en la CSS: Gabinete aprueba acuerdo con el BIRF para proyecciones actuariales

Con este apoyo, la CSS podrá desarrollar y mantener de manera independiente proyecciones actuariales, lo que permitirá mejorar el monitoreo de la sostenibilidad financiera del sistema y respaldar la toma de decisiones de política pública en materia de pensiones.

El 16 de abril de 2025, el BIRF notificó al MEF la aprobación de la estructuración del programa, orientado a fortalecer las proyecciones actuariales del seguro de vejez, invalidez y sobrevivencia, además de brindar capacitación especializada al personal de la CSS.

Posteriormente, el Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión del 24 de julio de 2025, emitió opinión favorable a la suscripción del acuerdo, lo que allanó el camino para su aprobación final por parte del Gabinete.