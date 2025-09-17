CSS traslada servicios de Prestaciones Económicas a nueva sede en Calidonia

La Caja de Seguro Social (CSS) informó el traslado de los servicios de Prestaciones Económicas, que antes se atendían en el edificio Bolívar de la Transístmica, hacia su nueva sede en el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, ubicado en Calidonia.

El horario de atención al público será de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

CSS habilita ventanillas de atención en nuevo edificio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/1968299104012058885&partner=&hide_thread=false #ComunicadosCSS | Informamos que los servicios de Prestaciones Económicas, que se atendían en el edificio Bolívar de la Transístmica, fueron trasladados a su nueva sede en el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, en Calidonia. pic.twitter.com/L6ulOqseQZ — CSSPanama (@CSSPanama) September 17, 2025

En la planta baja del nuevo edificio se han habilitado 10 ventanillas de orientación para apoyar a los asegurados en el uso de la plataforma digital “Mi Retiro Seguro”, herramienta que facilita la gestión de trámites relacionados con jubilaciones y pensiones.

La CSS precisó que en el edificio Bolívar únicamente se mantendrán los servicios de entrega de copias autenticadas de resoluciones y expedientes de jubilados y pensionados. Con este cambio, la entidad busca ofrecer un servicio más accesible y eficiente a los asegurados.