MINSA alerta sobre aumento de cáncer bucal en provincias del occidente de Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) informó sobre un incremento en los casos de cáncer bucal en las provincias del occidente de Panamá, especialmente en Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. El anuncio se sustentó en un estudio presentado en Chiriquí, que evidencia la necesidad de reforzar la prevención y concienciación ciudadana para detectar esta enfermedad a tiempo.

MINSA resalta el preocupante aumento de casos de cáncer bucal

El consumo de tabaco es el principal detonante del cáncer bucal, y en la región occidental del país se han detectado 18 casos entre 2017 y 2023, la mitad de los pacientes fallecieron, sin embargo el 80% de los diagnósticos en etapas tempranas pueden ser superados.

Las autoridades de salud hicieron un llamado a la población a acudir a los centros de salud ante cualquier molestia oral, donde odontólogos capacitados pueden realizar exámenes especializados para identificar signos tempranos de cáncer bucal.

Actualmente, la mayoría de los casos se diagnostican en etapas avanzadas (estadios 3 y 4), cuando ya existe metástasis y los síntomas como dolor intenso están presentes. En fases iniciales, el cáncer bucal no suele causar dolor, lo que retrasa su detección si no se realizan controles preventivos.

El MINSA reiteró que la detección oportuna mejora el pronóstico y la efectividad del tratamiento, por lo que instó a la ciudadanía a mantener una comunicación activa con sus odontólogos, realizarse pruebas preventivas y mantenerse informados para reducir el impacto de esta enfermedad.