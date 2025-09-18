Consorcio Cuarto Puente realizará trabajos en el Puente de Las Américas hasta el 31 de octubre

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informó que, del sábado 20 de septiembre al viernes 31 de octubre, se llevará a cabo la instalación de equipos de monitoreo en el Puente de Las Américas, como parte de trabajos técnicos de evaluación estructural.
- Sábado 20 de septiembre: se intervendrá el carril con dirección hacia Panamá Oeste.
- Domingo 21 de septiembre: se intervendrá el carril con dirección hacia la ciudad de Panamá.
Fase 2 – Instalación y desinstalación de acelerómetros
Se desarrollará del martes 24 de septiembre al jueves 31 de octubre, en horario de:
- 3:00 a.m. para la instalación de los equipos.
- 1:00 p.m. para la desinstalación.
Se exhorta a los conductores a transitar con precaución, seguir las señalizaciones y atender las indicaciones del personal presente en el área, a fin de garantizar la seguridad vial durante la ejecución de estos trabajos.