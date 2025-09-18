Consocio Panamá Cuarto Puente anuncia cierres parciales en Ancón y Balboa.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informa que se realizarán labores de borrado de líneas viales y pintura de señalización en el área de la pila E11, por lo que se llevarán a cabo cierres parciales de vías en el corregimiento de Ancón y el sector de Balboa.
Las vías que estarán parcialmente inhabilitadas son:
- Calle John F. Stevens
- Avenida Ascanio Arosemena
- Avenida Arnulfo Arias Madrid
- Avenida Emmanuel Vergara
Se exhorta a los conductores a transitar con precaución, seguir las señalizaciones y atender las indicaciones del personal presente en el área, a fin de garantizar la seguridad vial durante la ejecución de estos trabajos.