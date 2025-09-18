Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2025 - 17:40

Consocio Panamá Cuarto Puente anuncia cierres parciales en Ancón y Balboa

Consocio Panamá Cuarto Puente anuncia que los cierres parciales en Ancón y Balboa se extenderán hasta el 11 de octubre.

@CPCP_Oficial
Ana Canto
Por Ana Canto

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informa que se realizarán labores de borrado de líneas viales y pintura de señalización en el área de la pila E11, por lo que se llevarán a cabo cierres parciales de vías en el corregimiento de Ancón y el sector de Balboa.

Los trabajos se extenderán del domingo 21 de septiembre al 11 de octubre, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las vías que estarán parcialmente inhabilitadas son:

  • Calle John F. Stevens
  • Avenida Ascanio Arosemena
  • Avenida Arnulfo Arias Madrid
  • Avenida Emmanuel Vergara

Se exhorta a los conductores a transitar con precaución, seguir las señalizaciones y atender las indicaciones del personal presente en el área, a fin de garantizar la seguridad vial durante la ejecución de estos trabajos.

